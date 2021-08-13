banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış!
Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış!
Irmak Arıcı'dan tükürük rezaleti sonrası skandal paylaşım
Irmak Arıcı'dan tükürük rezaleti sonrası skandal paylaşım
Konut satışlarında en sert düşüş!
Konut satışlarında en sert düşüş!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü görevinden alındı

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Resmî gazetede yayımlanan karar ile Muhammet Şakir Erarı’nın görevden alındığı duyurulurken, Erarı’nın yerine tayin yapılmadı.

BALIKESİR 13.08.2021, 16:10
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü görevinden alındı

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Resmî gazetede yayımlanan karar ile Muhammet Şakir Erarı’nın görevden alındığı duyurulurken, Erarı’nın yerine tayin yapılmadı.

Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı görevinden alındı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan Muhammet Şakir Erarı’nın yerine atama yapılmazken, karar Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yorumlar (0)
28°
açık