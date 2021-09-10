Balıkesir Üniversitesine yeni Merkez Kütüphanesi

Balıkesir Üniversitesinin yeni tamamlanan Kütüphane ve Kongre Kültür Merkezi taşınma sürecini tamamladı. Rektör Kuş, Kütüphane ve Kongre Kültür Merkezinin taşınmasında yardımcı olan personele teşekkür yemeği verdi.

Balıkesir Üniversitesinin Rektörlük binası içinde yer alan Merkez Kütüphanenin, yeni tamamlanan binasına taşınma sürecinde görev alan personel için yemek programı düzenlendi. Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve Üniversitenin üst yönetiminin katılımıyla düzenlenen program, Merkez Kütüphane giriş alanında gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş taşınma sürecinde görev yapan tüm personele emekleri için teşekkür ettiği program, Merkez Kütüphane ile Kongre ve Kültür Merkezinde günün anısına fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.