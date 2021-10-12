Balıkesir Üniversitesine MSÜ’den teçhizat bağışı

Balıkesir Üniversitesi ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) arasında, MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Mekatronik Bölüm Başkanlığı envanterinde bulunan çalışır, ancak ihtiyaç fazlası durumdaki makine/teçhizatın, Balıkesir Üniversitesine devredilmesi maksadıyla iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

Milli sermayenin verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen protokol kapsamında 50 kategoride 173 parça tezgah, makine, teçhizat, cihaz, alet, avadanlık, dolap vb. malzemeler, MSÜ Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu tarafından; Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Edremit Meslek Yüksekokuluna hibe edildi. İlgili malzemeler, üniversitenin ilgili bölümleri tarafından eğitim-öğretim ve uygulama faaliyetlerinde kullanılacak.

Konuyla ilgili bilgiler veren Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ilgili protokol ile gerçekleştirilen hibenin, eğitim-öğretime katkısının yanında kamuda kaynakların etkin kullanımı açısından da değerli olduğunu ifade ederken; hibe protokolüne onay veren Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu başta olmak üzere sürece destek veren tüm kurum yetkililerine teşekkür etti.