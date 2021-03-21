Balıkesir Üniversitesi’nden olimpiyatlara

Macaristan’da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri’nde mücadele eden Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo yarı finalinde Macar rakibi Erik Torba’yı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı. Finale kalarak olimpiyat kotası alan milli sporcu, altın madalya karşılaşmasında Alman Etienne Kinsinger’la karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan milli güreşçi Kerem Kamal’ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri’nde Grekoromen stil 60 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma başarısı elde eden Kerem Kamal’ı kutluyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli güreşçimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Kerem Kamal’a, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş: "Öğrencimizle Gurur Duyuyoruz"

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli güreşçi ve Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Kerem Kamal’ın olimpiyat vizesi almasından dolayı gurur duyduklarını belirterek, öğrencilerine Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diledi.