Balıkesir Üniversitesinde yeni yönetim belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Yücel Oğurlu, çalışacağı Rektör Yardımcılarını belirledi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, atamaları yaparken akademik birikim, akademik nezaket ve idari tecrübe kriterlerini öncelediklerini ifade etti. Rektör Oğurlu, daha önce farklı idari tecrübeleri olan Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı olan ve halen YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendiriciliği olan Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olup halen YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendiriciliği ve Tübitak 4006 il temsilciliği olan Prof. Dr. Fatih Satıl’ın vekaleten Rektör Yardımcısı olarak görevlendirildiğini belirtti.

Balıkesir Üniversitesinin her alanda gelişmesi için çalışmaya başladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu; “Üniversitemizin Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri içinde olması arzusu içindeyiz. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızı belirliyoruz. Üniversite olarak çalışma kültürü olan, nitelikli, özgün araştırmalar yapabilen, rekabetçi, kendini sürekli geliştirmeyi bilen kalifiye bireyler yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Eğitimde, bilimde, sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören eğitim odaklı, yenilikçi bir üniversite olmayı amaçlıyoruz” dedi. Üniversitenin şehir, sanayi ve bölgeye entegre olmasını arzu ettiklerini de vurgulayan Oğurlu, birlik ve beraberlik içinde barış ve huzur ortamının olduğu bir üniversite olarak çalışma içinde olacaklarını ifade etti.

Ülkenin ve şehrin gelişmişlik düzeyinin ve hayat kalitesinin artmasına katkı sağlamayı amaçladıklarına da dikkat çeken Rektör Oğurlu şunları söyledi:

“Milletin değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, küresel rekabette yerini bulabilecek, ilerlemeye açık ve ‘muasır medeniyet seviyesi’nin üzerinde hedefleri olan bireyler yetiştirme amacımız olmalı. Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim kalitesine ulaşmış, akademik üretimi ve ‘üniversite-şehir-sanayi işbirliği’ni sağlamış, kurum kimliği yüksek ve aidiyet duygusunun geliştiği, daha fazla tercih edilen bir üniversite olmak hedefimiz. Bu hedefler doğrultusunda, çalışma arkadaşlarımızı, yeni yönetimimizi belirliyoruz. Yakında, rektör danışmanlarının belirleneceğini, vekaleten yürütülen birçok görevde zamanı geldikçe asaleten atamaların olacağını ve aktif kurulların oluşturulacağını hep birlikte göreceğiz.”