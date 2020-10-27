Balıkesir Üniversitesinde ilk bal hasadı gerçekleştirildi
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİM ÇALIŞMALARINA ARICILIK DA EKLENDİ. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN 2020 YILI MAYIS AYINDA BAŞLATILAN ARICILIK FAALİYETLERİ, YILIN İLK BAL HASADI İLE TAÇLANDI.
Balıkesir Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen tarımsal ve hayvansal üretim çalışmalarına arıcılık da eklendi. Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2020 yılı Mayıs ayında başlatılan arıcılık faaliyetleri, yılın ilk bal hasadı ile taçlandı.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Çağış Kampüsünde gerçekleştirilen ilk bal hasadına katılarak, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman’dan gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik ederken, gerçekleştirilen üretimin hayırlı ve bereketli olması dileklerinde bulundu. Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman da üretim faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.
Rektör Kuş: “Güvenli bal üretimi”
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş konu hakkında yaptığı değerlendirmede, üniversite bünyesindeki üretim faaliyetlerinin hız kesmeden yeni alanlar eklenerek devam ettiğini vurgularken; “Arıcılık faaliyetlerindeki amacımız, öncelikle Veteriner Fakültesi öğrencilerimize arı yetiştiriciliği, arı hastalıkları ve hastalıklarla mücadele ile güvenli bal üretimi konusunda uygulamalı bilgiler vermektir. Bunun yanında Üniversitemiz ve ilimiz araştırmacılarına materyal temin etmek ve onların çalışmalarına destek olmaktır. Bu başlangıcın hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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