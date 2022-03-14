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Balıkesir Üniversitesinde, geleceğin hekimleri beyaz önlük giydi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesinde, Tıp Bayramı’nın da kutlandığı 14 Mart’ta; Dönem-1, Dönem-2 ve Dönem-3 öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. BAÜN Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Polis Fethi Sekin Konferans Salonunda düzenlenen törene; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetiminin yanı sıra, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

BALIKESİR 14.03.2022, 21:48
Balıkesir Üniversitesinde, geleceğin hekimleri beyaz önlük giydi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesinde, Tıp Bayramı’nın da kutlandığı 14 Mart’ta; Dönem-1, Dönem-2 ve Dönem-3 öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. BAÜN Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Polis Fethi Sekin Konferans Salonunda düzenlenen törene; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetiminin yanı sıra, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu, gerçekleştirdiği konuşmada 14 Mart’ın tarihine değinirken, Tıp camiasının ve öğrencilerin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Teoman Doğru da konuşmasında hekimlik mesleğinin önemine dikkat çekerken, Covid 19 sürecinde fedakarca görev yapan sağlık personeline de teşekkür etti.

“Şehirle buluşma noktasında ana köprü Tıp fakültemiz ve üniversite hastanemizdir”

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da törende yaptığı konuşmada, 2009-2010 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurucu öğretim üyelerinden birisi olduğunu hatırlatırken; “Tıp Fakültesi o dönem kullandığı eski binada 41 öğrencimizle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. O günden bu yana Tıp Fakültemizde görevli çok kıymetli hocalarımızla birlikte Tıp Fakültemizi bugüne ulqştırmak için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik” dedi.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş Balıkesir Üniversitesi olarak kaliteli eğitim vermek, bilim üretmek ve şehirle bütünleşmek olarak üç temel görevlerinin bulunduğunu belirtirken; “Şehirle buluşma noktasında ana köprü, Tıp fakültemiz ve üniversite hastanemizdir. Dolayısıyla 27 Aralık 2018’de Rektörlük görevine başladıktan sonra Tıp Fakültesinde görevli bir öğretim üyesi olarak da fakültemizin ve hastanemizin gelişimin hızlandırmak için elimizden gelen tüm gayretle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Öğretim Üyesi sayımızı 2 katına, Asistan Doktor sayımızı 3 Katına, Hemşire, Ebe ve diğer sağlık personeli sayısını da yaklaşık 3 katına ulaştırdık. 220 olan yatak sayısını, içerideki çalışmalarla birlikte yaklaşık 300’e ulaştırdık. Bu ay içerisinde 100 yataklı ek binamızın inşallah ihalesi yapılacak ve yapımına geçilecek. Bir yandan kaliteli hocalarımızı buraya ulaştırırken ve personel sayımızı arttırırken bir yandan da fiziki gelişmeyi hızlandırmak için gayret gösteriyoruz. Balıkesir üniversitesi Hastanesi var oldukça bu büyüme devam edecektir” şeklinde konuştu.

Marmara ve Ege bölgesinin en iyi hastanelerinden birisi olma yolunda hedef koyduklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “En az 1.000 yataklı bir üniversite hastanemizin olması lazım. Müstakil Onkoloji Hastanemizin olması lazım. Çünkü 1 milyon 200 bini gecen bir nüfusa sahip olan Balıkesir’de %21,5, 60 yaş ve üzeri. Yıllarca şehrimizde yaşayan insanlar sağlık hizmeti alabilmek için çevre illere gitmek durumda kaldı ve gitmeye devam ediyorlar. Bizim hedefimiz bu gidişi minimuma, sıfıra indirmek. Amacımız çevre illerin 3. Basamak sağlık hizmeti almak için bizi tercih etmeleri” ifadelerini kullandı. Konuşmasında öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Değerli öğrencilerimiz üniversite yıllarından itibaren hedefinizi yüksek tutun. Derslerinize çok iyi çalışın. Vatanınıza, milletinize her zaman bağlı kalın. Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti için çalışın, mesleğinizi iyi yapın. Sizler için, eğitiminiz için cansiperane çalışan hocalarınıza saygılı olun. İstediğiniz hocaya, hastane yönetimine ve bizlere ulaşma imkanına sahipsiniz. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Fakültede, Üniversitede ya da şehirde bir sıkıntıya girdiğinizde lütfen bize ulaşmada tereddüt yaşamayın” dedi.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, sözlerinin sonunda beyaz önlük giyen öğrencileri tebrik ederek, sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarken, Covid 19 salgını sürecinde gösterdikleri yüksek performans nedeniyle de Hastane personeline teşekkür etti. Tören; Dönem-1, Dönem-2 ve Dönem-3 öğrencileri ile hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

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