Son Dakika
Bayburt’ta EYP ile mücadele çalışmaları İçişleri Bakanlığı tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildi
Balıkesir Üniversitesinde eğitime kar engeli
Balıkesir Üniversitesinde kar yağışı dolayısıyla yarın ara verilen eğitime çevrim içi ortamda devam edilecek.
BALIKESİR 10.03.2022, 21:02
Balıkesir Üniversitesinde kar yağışı dolayısıyla yarın ara verilen eğitime çevrim içi ortamda devam edilecek.
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama, "Olumsuz hava şartları dolayı üniversitemizin bütün birimlerinde 11 Mart 2022 Cuma gününe ait bütün dersler, ders programlarındaki şekliyle online (çevrim içi) olarak işlenecektir" denildi.