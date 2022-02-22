Balıkesir Üniversitesi, hayırseverleri onurlandırdı

Balıkesir Üniversitesi Hastanesine, Balıkesir Üniversitesi Vakfı öncülüğünde, hayırseverlerin de destekleriyle 50 ilave yatak kazandırıldı. Hastanenin tescilli yatak kapasitesi 287’ye ulaşırken, yaptıkları bağışlarla sürece katkı sunan hayırseverler için, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’un da katılımıyla bir plaket töreni düzenlendi.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonundaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende daha sonra; Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu ve Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Engin Ulusal birer konuşma gerçekleştirerek, hastanenin gelişimine sundukları katkılar dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite yönetimi ile hayırseverlere teşekkür ettiler.

Şehirle Bütünleşmenin En Önemli Ayağı, Üniversite Hastanesi

Törende konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da hastanenin son dönemde gerçekleştirdiği atılımla önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını vurguladı. Üniversitenin; kaliteli eğitim vermek, bilim üretmek ve şehirle bütünleşmek olarak üç temel görevi olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, şehirle bütünleşmenin en önemli ayağının da üniversite hastanesi olduğunu belirtti. 1 Şubat 2019’da, hastanenin acil servisi ve yoğun bakım servisinin eş zamanlı olarak açılmasından sonra, yenidoğan yoğun bakım ünitesi gibi farklı birimlerin de hastaneye kazandırıldığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, üç yıl içerisinde; öğretim üyesi, asistan doktor ve sağlık personeli sayılarında da iki kat ve üzerinde artış kaydedildiğini söyledi.

100 Yataklı Ek Bina İle Kapasite Artışı Devam Edecek

Hastanenin, nitelikli ve deneyimli insan kaynağı gücüne sahip olduğunu, 100 yataklı ek hastane bina inşaatına da bu yılın ortalarında başlanacağını ve kapasite artışının süreceğini belirten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, BAÜN Vakfı yöneticilerine ve hayırseverlere de katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Konuşmaların ardından; hayırseverlere teşekkür plaketleri takdim edildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından kokteyl ile sona erdi.