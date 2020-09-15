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Balıkesir Üniversitesi Hastanesi büyüyor

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İLTER KUŞ

BALIKESİR 15.09.2020, 12:06
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Balıkesir Üniversitesi Hastanesi büyüyor

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde pandemi döneminde sağlık personeli 239 kişi arttığı açıklandı. BAÜN Rektörü İlter Kuş üniversite hastanesinin 220 olan yatak kapasitesini artırmak için çalıştıklarını açıkladı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş, Üniversite Hastanesine 239 yeni sağlık personeli kazandırdıklarını açıklayarak, " 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana, üniversite hastanemizdeki öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi) sayısı 75, asistan doktor sayısı 71, hemşire, yardımcı sağlık personeli ve diğer personel sayısı 239 artmıştır. Böylece toplamda; öğretim üyesi sayımız 164, asistan doktor sayımız 151, hemşire ve diğer personel sayımız da 590’a ulaştı. Hedefimiz, 220 yataklı üniversite hastanemizin fiziki olarak büyümesini sağlamak ve hastane yatak kapasitemizi artırmak olacaktır. 1 milyon 250 bin nüfuslu şehrimize ve diğer illerden gelen hasta vatandaşlarımıza daha iyi ve sağlıklı hizmet vermek için hastanemizi fiziki olarak da büyütmek için planlama çalışmalarımız devam etmektedir" açıklaması yaptı.

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