Balıkesir, Üniversiteler arası Türkiye Boks şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan Üniversiteler Ünilig Türkiye Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Şampiyona, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında önemli derecelere imza atan sporcuların yanı sıra Türkiye’nin farklı üniversitelerinden birçok başarılı sporcuyu bir araya getirecek.

63 Üniversiteden 300’e yakın Sporcu Ringe Çıkacak

28-Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında BAÜN Burhan Erdayı Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan müsabakalarda; 63 üniversiteden; 68’i kadın, 230’u erkek olmak üzere 298 sporcu mücadele verecek. Ev sahibi Balıkesir Üniversitesi de 2 kadın ve 10 erkek olmak üzere toplam 12 öğrencisi ve sporcusuyla şampiyonada temsil edilecek.

Açılış Seremonisi, 28 Mart Pazartesi Saat 15.00’de gerçekleşecek olan şampiyonada, ilk maçlar da seremoninin ardından başlayacak. 29-30-31 Mart tarihlerinde devam edecek şampiyonada final maçları ise 1 Nisan Cuma günü saat 10.00’da başlayacak. Şampiyona, final maçlarının ardından madalya ve kupa töreni ile sona erecek.