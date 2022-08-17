Balıkesir, üniversite öğrencilerine hazır

Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitim görmek üzere gelecek üniversite öğrencilerinin konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için alınan ve planlanan tedbirler ile çalışmalar Vali Hasan Şıldak’ın da katıldığı toplantıda görüşüldü.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında, Yüksek Öğretim Yurtları Eğitim Dönemi Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi. Üniversitelerin öğrencilerine kapılarını açacağı yeni akademik yıl için hazırlıkların ele alındığı toplantıda Balıkesir’deki kamu ve özel yurtlar ile kamu misafirhanelerinin doluluk oranları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Vali Şıldak özellikle ilk kez gelecek olan 1’inci sınıf öğrencilerinin herhangi bir sorun yaşamaması için alandaki beklentiyi tespit etmek gerektiğine vurgu yaptı. Şıldak, yakın zaman önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 il valisinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlar ile hazırlık döneminde proaktif bir rol alınacağının altını çizdi. İlçe bazında öğrenci ve yurt kapasite sayılarının aktarıldığı toplantıda, artan öğrenci sayısı ile öğrenci yurtlarına talepte artış beklendiği ifade edildi. Hazırlık toplantısında alınan kararlar gereği öğrencilerin konaklama sorunu yaşamaması için kapasite artırımına yönelik hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Gerekli görüldüğü takdirde öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil toplum kuruluşları ve otellerle de iş birliği sağlanacak.

Vali Şıldak toplantıda, 2022-2023 Akademik Yılı için ilk kez Balıkesir’e gelecek öğrencilerin tren garı ve otobüs terminalinde açılacak stantlarla karşılanmalarında yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılması talimatını verdi. Ayrıca toplantıda uzun vadede konaklama imkanlarının arttırılması için Balıkesir’de devam eden yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Valilik Kocaseyit Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İl Emniyet Müdür Vekili Yasin Demir, İl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Ufuk Aruk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman ve ilgililer katıldı.