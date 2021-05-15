Balıkesir Üniversite Hastanesi’nde bayram mesaisi

Balıkesir Üniversite Hastanesi tam kapanma ve Ramazan Bayramı süresince acil serviste 50 kişilik personelle 7/24 sağlık hizmeti verdi.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi tam kapanma ve Ramazan bayramı süresince acil serviste 50 personelle hizmet verdi. Acil Serviste şu an 50 kişilik bir ekip görev yapan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş kaydedilen gelişmeyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı. “Üniversite Hastanemizin Acil Servisi şu anda 1 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Asistan Doktor, 25 Hemşire, 12 Yardımcı Sağlık Personeli ve 8 yardımcı personel olmak üzere toplam 50 kişilik personelimiz ile şehrimize 7/24 saat 3. basamak acil sağlık hizmeti vermektedir” dedi.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş şimdi de 12 yeni asistanın daha göreve başlayacağını belirtti.