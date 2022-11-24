Balıkesir Ticaret Borsası’nda görev dağılımı

21 Kasım 2022 tarihinde Balıkesir Ticaret Borsası Binasında yapılan Organ Seçimlerinde ipi göğüsleyen Mehmet Çetin ve çalışma arkadaşları görev dağılımını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkan ve Yardımcıları, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri’nin belirlendiği seçim Balıkesir Ticaret Borsası Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Balıkesir Ticaret Borsası Meclis Salonu’nda yapılan seçimle Meclis Üyeleri, Meclis Başkan ve Meclis Başkan Yardımcılarını belirlediler. Yapılan seçimde Meclis Başkanlığı’na Mustafa Lemi Aytekin, Meclis Başkan Yardımcılıklarına ise Murat Koç ve Sami Savaş seçildi. Ahmet Mengeci ise Meclis Katip Üyeliği görevine getirilen diğer isim oldu. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu Heyeti huzurunda yapılan Yönetim Kurulu Üyelik Seçimlerinde Mehmet Çetin Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Atilla Acar seçildi. Mustafa Ertem, Ali Özcan ve Galip Oba Yönetim Kurulu’nda görev alan diğer üyeler oldu. Genel Kurul Delegeleri ise Mehmet Çetin, Mustafa Lemi Aytekin, Atilla Acar, Murat Koç, Çağatay Ölmez ve Erkan Türkmen olarak belirlendi.