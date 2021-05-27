Balıkesir Teknokent büyümeye devam ediyor

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ekim 2019 tarihinden bu yana Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü içerisinde 11 bin 908 m² arazi üzerinde faaliyetine ve proje kabulüne başlamasından bu yana pandemiye rağmen hız kesmeden büyümeye devam ediyor.

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Sanayi Odası, Burhaniye Ticaret Odası, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi, Bandırma Ticaret Borsası gibi güçlü ortaklık yapısına sahip Balıkesir Teknokent, Balıkesir ilinden ve çevre illerden ilgi görüyor.

Rektör Kuş: “Teknokent Balıkesir’e büyük katkı sağlayacak”

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Balıkesir Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlter Kuş; “Balıkesir Teknokent Üniversitemizin, Balıkesir’in ve Türkiye’nin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına ve ilimizi bir çekim merkezi haline getireceğine inanıyorum” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlter Kuş; Balıkesir Teknokent’e Balıkesir’den ve çevre illerden girişimcilerin ve ar-ge/ yazılım üzerine faaliyet gösteren firmaların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Balıkesir’in coğrafi konumunun, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun tamamlanmasının ardından İstanbul-Balıkesir-İzmir mesafelerin ve sürenin kısalmasıyla birlikte İstanbul ve İzmir’den de firma başvurularının başladığını kaydeden Rektör Kuş, bunun Balıkesir ilinin ekonomisi, yüksek katma değerli ürün üretilmesi, ihracat ve istihdam açısından gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Aydemir: “Teknokentimiz büyümeye devam ediyor”

Balıkesir Teknokent’teki gelişmelere dair bilgiler veren Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir son gelişmeleri şöyle değerlendirdi;

“Hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Teknokent’e ilgi memnun edici düzeyde. Tam kapanma döneminde bile proje başvurusu almaya devam ettik. Bir yandan Teknoloji Transfer Ofisimizi faaliyete geçirdik. Balıkesir’den daha çok buluş, patent ve faydalı model çıkması için var gücümüzle çalışıyoruz. Firmalarımızın, bilginin ve teknolojinin ticarileşmesi noktasındaki ar-ge ve yazılım faaliyetleri çok kıymetli. Şu anda 25 Ar-ge ve Yazılım firması Teknokentimiz bünyesinde projelerini yürütmekte. Bugüne kadar toplam 34 AR-GE projesi Teknokentimiz tarafından kabul edildi. Bu projelerin 6 tanesi tamamlandı, 28 tanesi halihazırda devam etmekte. Balıkesir Teknokent mevcut firmalarıyla metrekare bazında yüzde 50 doluluk oranına ulaşmış durumda. Şu anda ön değerlendirme aşamasında olup kısa sürede Teknokentimize katılacak, ülkemizde ve ilimizde ses getirecek, değer katacak ve istihdam sağlayacağına inandığımız firmalarımız da yoldalar. Ön Kuluçka birimimiz Buluş’ta 4 girişimci adayı grup faaliyetlerini sürdürmekte. Balıkesir Üniversitesi SavTek Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu öğrencilerinden oluşan bir ekip elektrikli araç projeleriyle Teknofest’te yarışacaklar. Aracın dış kabuk kısmının analizlerini Buluş’ta devam ettiriyorlar. Bu gelişmelerin verdiği heyecan ve sahip olduğumuz enerji, ekibimizle birlikte bizi çok çalışmaya sevk ediyor. Girişimcilerimizi, kısa sürede yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağına inandığımız Balıkesir Teknokent’te, Ar-ge ve yazılım faaliyetlerini yürütmek üzere yer almak üzere davet ediyorum.”