Balıkesir Şehir Hastanesi’nden bir ilk daha

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, başarılı operasyonlara imza atıyor.

Hastanenin kalp damar cerrahları Balıkesir’de yine bir ilki gerçekleştirdi. Aort diseksiyonu (kalpten çıkan ana damarın yırtılması) teşhisiyle gelen S.Ö. isimli hasta, Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Volkan Aksu ve ekibi tarafından Balıkesir’de ilk defa uygulanan TEVAR yöntemi ile sağlığına kavuştu. Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel, bölümün yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade etti. Yüksel, "Acil servise trafik kazası sonrası 112 ambulansı ile entübe ve vücudunda çok sayıda kırık bulunan ağır yaralı halde getirilen S.Ö. isimli hastamızın çekilen tomografilerinde kafa ve yüz kemiklerinde kırık, sağ göz perforasyonu, akciğerde hava kaçağı ve kanama (hemopnömotoraks), sağ femur kırığı (uyluk kemiği) ve travmaya bağlı desendan aortada diseksiyonu tespit edildi. Hastamız Kalp ve Damar Cerrahisi ve Anestezi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitelerinde uzun ve zorlu bir tedavi, bakım ve takip süreci içinde operasyonlar geçirdi. İlimizde ilk defa uygulanan TEVAR yöntemi ile aort damarı içine kafes-stent yerleştirilmesi yöntemi ile başarılı bir şekilde tamir edildi. Tecrübeli doktor ve hemşire kadrosunun fedakârane, donanımlı ve olağanüstü gayretleri sayesinde uzun bir tedavi süreci sonunda hasta sağlığına kavuştu. Hastamızın büyük travma ve yaralanmalarla, hayati risk ile gelip tedavisine vesile olmak, şifa olmaktan büyük mutluluk duymaktayız” diye konuştu.