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Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Eğinlioğlu vefat etti
Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Hasan Eğinlioğlu vefat etti.
BALIKESİR 19.03.2021, 11:05
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Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Hasan Eğinlioğlu vefat etti.
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu vefat etti. Uzun süredir rahatsızlığı bulunan ve hastanede tedavi gören Eğinlioğlu Zincir Sanayi’nin sahibi ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu sabah saatlerinde vefat etti.Merhum Eğinlioğlu’nun cenazesi yarın Balıkesir’den son yolculuğuna uğurlanacak.