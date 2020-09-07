Balıkesir polisten silah operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri Balıkesir merkez, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde yaptığı silah operasyonlarında 4 silah ve bunlara ait fişekleri ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, Bandırma İlçesinde, 1 Adet Ruhsatsız tüfek 11 adet fişek, 1 Adet Ruhsatsız tabanca ve Burhaniye İlçesinde,1 Adet 9 mm Colt marka tabanca olmak üzere toplam, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 Adet ruhsatsız tüfek ila 11 adet fişek ele geçirdi.