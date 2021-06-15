Balıkesir polisinden huzur operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8’i tutuklanırken, Narkotik polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında da 9 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 2’si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit, Erdek, Havran, Kepsut ve Manyas ilçelerinde 14.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 19 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 14.06.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Erdek ve Bandırma İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 9 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı ve 7 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda, 7,90 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 1 adet ecstasy hap, 20 adet sentetik ecza hap, 6,25 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.