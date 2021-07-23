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Balıkesir polisinden Bayramda 13 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 aranan şahıs gözaltına alınırken, 2 şahıs tutuklandı. Ayrıca narkotik polislerinin İl merkezi ve Ayvalık’ta yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı.

BALIKESİR 23.07.2021, 11:18
Balıkesir polisinden Bayramda 13 şahsa huzur operasyonu
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 aranan şahıs gözaltına alınırken, 2 şahıs tutuklandı. Ayrıca narkotik polislerinin İl merkezi ve Ayvalık’ta yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek İlçelerinde 20.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 31 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 13 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 20.07.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi ve Ayvalık İlçesinde yapılan 4 ayrı çalışmada, 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yakalanan 1 şahıs adli mercilere mevcutlu sevk edilmek üzere olarak gözaltına alındı, 3 şahıs ise hakkında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda, 27 adet hint keneviri bitkisi, 7 adet sentetik ecza hap, 17.79 gram kenevir tohumu, 368,07gram esrar. 1 adet LSD ve 3 adet extacy hap, ele geçirildi.
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