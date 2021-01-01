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Balıkesir polisinden 20 kişiye uyuşturucu operasyonu
Balıkesir’de polis yaptığı 16 ayrı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 1’de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
BALIKESİR 01.01.2021, 15:32
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Balıkesir’de polis yaptığı 16 ayrı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 1’de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 31.12.2020 tarihinde Balıkesir il merkezi, Bandırma, Ayvalık ilçelerinde yapılan 16 ayrı çalışmada 20 şüpheli şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk olunan 1 şüpheli şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 94,87 gram metamfetamin, 1,50 gram sentetik kannabinoid, 68 adet sentetik ecza hap, 2,20 gram esrar ve 0,30 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
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