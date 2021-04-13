Balıkesir polisi suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 28 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Gönen, Gömeç, Erdek ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 9’u tutuklandı. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 12 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde yapılan 5 ayrı çalışmada ise 11 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 10’u ise adli işlemler sonrası serbest kaldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda ise, 78 adet sentetik ecza hap, 597,90 gram metamfetamin, 23,47 gram sentetik bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 40 TL ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.