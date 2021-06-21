Balıkesir polisi aranan 97 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 97 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan 31’i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara ve Sındırgı İlçelerinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 97 şahıs yakalandı. Adliyeye sevkedilen şüpheli şahıslardan 31’i tutuklandı. Yapılan aramalarda, 13 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 89 adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 97 adet kartuş ile 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.