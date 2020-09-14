Balıkesir polisi 21 aranan şahıs ve 5 silah ele geçirdi
BALIKESİR POLİS 21 ARAN ŞAHIS VE 5 SİLAH ELE GEÇİRDİ
Balıkesir’de polis ekipler, il genelinde yapılan ayrı ayrı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi ile 5 ateşli silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipler “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 5 kişi, Ayvalık ilçesinde 5 kişi, Burhaniye ilçesinde 1 kişi, Edremit ilçesinde 8 kişi, Erdek ilçesinde ve Sındırgı ilçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde, 1 Adet kurusıkı tabanca ve 15 adet fişek, Ayvalık İlçesinde, 1 Adet Belgıque brownig marka 9 mm kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca, 1 Adet Voltran marka 9 mm kurusıkıdan çevirme Ruhsatsız tabanca, Susurluk İlçesinde, 1 Adet ruhsatsız baretta marka 9 mm çapında tabanca ve 5 fişek ele geçirdi.
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