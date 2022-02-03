Balıkesir OSB enerji yönetimindeki kalitesini belgeledi

Sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdüren BALOSB, enerji verimliliğinin artırılması ve sera gazı emisyonlarını düşürme hedefiyle Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyonu kurulum sürecini tamamladı. Türk Standartları Enstitüsü tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde tetkiklerin tamamlanmasının ardından BALOSB, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı.

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Mehmet Bozdemir’in de katılımlarıyla gerçekleşen BALOSB Yönetim Kurulu toplantısında TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Yönetim Kurulu’na takdim edildi.

Mesut Eray: "Kalitemizi sertifikalandırmaya devam edeceğiz"

Enerji tüketimini ve enerji kaynaklarını yöneterek ve verimliliği artırarak sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflediklerini belirten BALOSB Bölge Müdürü Mesut Eray, “Enerji yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeye; elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi enerji kaynak tüketimleri faaliyetlerimiz sonucunda oluşan çevresel etkileri kontrol altına almaya büyük önem veriyoruz. Enerji maliyetlerimizi ve sera gazı emisyonlarını düşürme esasıyla ISO 50001 enerji yönetim sistemini kurduk ve kurmuş olduğumuz bu sistemi almış olduğumuz sertifika ile taçlandırdık. Dış ticaret açığımızın en büyük kalemi olan enerji tüketiminin azaltılması konusunda örnek çalışmalar yapacağız. Etkili bir enerji yönetimi için gereken süreç ve prosedürleri belirlediğimiz bu yapı sayesinde, daha sistematik ve sürdürülebilir bir enerji yönetim sistemiyle katılımcı firmalarımıza, ilimize ve de ülkemize hizmet etmeye ve aynı zamanda kurumumuzu daha etkin ve verimli kılacak, üst düzey kalite ve yönetim sistemlerini kurarak vermiş olduğumuz hizmet kalitesini sertifikalandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.