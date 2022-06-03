Balıkesir MYO’da mezuniyet coşkusu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Balıkesir Meslek Yüksekokulunda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

BAÜN Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Polis Fethi Sekin Konferans Salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende öğrenciler adına Okul Birincisi Gazel Yıldırım bir konuşma yaptı. Kısa bir şiir dinletisinin de gerçekleştirildiği törende, Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Engin Bozacı da yaptığı konuşma ile öğrencileri mezuniyetleri dolayısıyla tebrik etti.

Protokol üyelerinin yanı sıra öğretim elemanları ve öğrencilerin ailelerinin de yer aldığı tören, bölümlerinde dereceye giren öğrenciler ile tüm mezun öğrencilere belgelerinin verilmesinden sonra, keplerin atılmasıyla sona erdi.