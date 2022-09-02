Balıkesir MHP’de sabah çorbası geleneği sürüyor

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisinin gelenek haline getirdiği sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba dağıtma geleneği Gündoğan Mahallesinde devam etti.

MHP Balıkesir İl Başkanlığının il genelindeki mahalle camilerinde sabah namazı sonrası çorba dağıtma geleneği Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesinde bulunan Hacı Hasan Camisinde devam etti. MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile sabah namazı sonrası cemaate çorba dağıtıldı. Çorba dağıtımı sonrası İl Başkanı Yüksel, mahallede bulunan esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler diledi.