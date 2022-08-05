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Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel’in baba acısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’in babası Cevdet Yüksel hayatını kaybetti.

BALIKESİR 05.08.2022, 00:07
Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel’in baba acısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’in babası Cevdet Yüksel hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’in uzun süredir tedavi gören babası 1950 doğumlu Cevdet Yüksel’in hayatını kaybetti. Yılmaz’ın vefat haberi Balıkesir’de ve Ülkücü camiada büyük üzüntü oluşturdu. Cevdet Yüksel’in Cenazesi yarın cuma günü ikindi namazına müteakip Zağnos Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Altıeylül ilçesinde bulunan Çınarlıdere mezarlığına defnedilecek.

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