Balıkesir MHP adım adım ilçeleri geziyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Teşkilatı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin ’Adım Adım 2023, İl İl Anadolu’ temasıyla başlattığı çağrıyla kentin ilçelerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

2023’e kadar her vatandaşa ulaşmanın hedeflendiği çalışmalar kapsamında, Balıkesir genelinde çalınmadık kapı, ayak basmadık yer bırakılmamasını amaçlayan MHP Balıkesir İl Teşkilatı yöneticileri Gömeç’i ziyaret etti.

Gömeç’te MHP İlçe Başkanlığı’nın yeni binasına gelen Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Cevdet Gürcan ile Hasan Öztürk, İlçe Başkanı Muammer Birdar ve partililer tarafından karşılandı.

Parti binasında İlçe Başkanı Muammer Birdar ile uzun istişarelerde bulunan İl Başkan Yardımcıları Gürcan ve Öztürk ilçedeki sosyo-ekonomik konular hakkında bilgi aldı.

Gömeç’te MHP’nin başarısı için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulup, parti politikalarının hayata geçirilmesi için önerilerde bulunan MHP İl Başkan Yardımcıları daha sonra ilçede esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar, Balıkesir İl yönetimiyle koordinasyonlu çalışmalar içinde bulunduklarını ve amaçlarının MHP’nin Gömeç’te iktidar olabilmek olduğunu vurguladı.