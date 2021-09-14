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Balıkesir merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Balıkesir merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ’a yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

BALIKESİR 14.09.2021, 11:52
Balıkesir merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Balıkesir merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ’a yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa’daki eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

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