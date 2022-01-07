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Beyoğlu’nda bulunan kumaş deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Körfez ilçelerinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ekipleri 7/24 görev başında
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler Körfez ilçelerinde görev yapmaya başladı.
BALIKESİR 07.01.2022, 10:58
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler Körfez ilçelerinde görev yapmaya başladı.
Özellikle sokak hayvanlarına yapılan kötü muamelelerin önüne geçilmesi için görev yapan polisler, Edremit, Burhaniye ve Havran’ da sokak hayvanlarına mama dağıttılar. Sokak hayvanlarının koruyucusu polisler ayrıca vatandaşlara sokak hayvanlarına yapılacak kötü muamelelere karşı yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirme çalışması gerçekleştirdiler. Vatandaşlarında ilgisini gören hayvan koruma polisleri vatandaşlardan tam puan aldı.