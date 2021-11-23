Balıkesir İlahiyat Fakültesi Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ilk konserini verdi

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eğitim-öğretim bilimsel çalışmalar ve yayınlarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de adını duyuruyor.

2021 yılının “Yunus Emre Yılı” olması münasebetiyle “Yunus Emre’den İlahiler Aşka Düşen Pervaneyim” adlı programla ilk konserini verdi. “Balıkesir İlahiyat Fakültesi Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu” İlahiyat Fakültesinin çeşitli sınıflarında eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır.

Balıkesir Üniversitesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın konferans salonundaki konsere, öğretim üyeleri ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Bu tür konserlerin devamını da dilediklerini belirten öğrencilerin zaman zaman ilahilere eşlik ettikleri de görüldü.

Bu konuda kendisinden bilgi aldığımız Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, “Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültemiz, kuruluşundan beri çok sayıda sempozyum, çalıştay, konferans gibi bilimsel etkinlikler yaptı. Şu an uluslararası “Balıkesir İlahiyat Dergisi”ni çıkarmaktadır. Yine Türkiye’de bir ilk olan “Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi”ni kurarak önemli çalışmalara imza attı. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik; Balıkesir İlahiyat Fakültesi Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu. 2 yıl önce kurduğumuz fakat pandemi sebebiyle çalışmalarına ara veren topluluğumuz, bu ilk konseri ile güzel bir başlangıç yapmış oldu. Balıkesir’imize hayırlı olsun. İnşallah halka yönelik programlarımız da en kısa zamanda başlayacaktır. Başta topluluğumuzun yöneticisi Öğr. Gör. Şemsettin Çoban olmak üzere koroda görev yapan öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”