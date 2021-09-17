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Balıkesir İl Milli Eğitim’de görev değişikliği

Balıkesir’de 4 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Yakup Yıldız görevinden alındı. Yıldız’ın yerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ali Tatlı Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

BALIKESİR 17.09.2021, 17:21
Balıkesir İl Milli Eğitim’de görev değişikliği

Balıkesir’de 4 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Yakup Yıldız görevinden alındı. Yıldız’ın yerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ali Tatlı Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde değişim yaşandı. Dört yıldır Balıkesir’de Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Yakup Yıldız, Milli Eğitim Bakanının değişmesinin ardından görevden alındı. Yıldız’ın yerine daha önce Malatya’da İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ali Tatlı atandı.

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