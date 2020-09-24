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Balıkesir İl Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Ayvalık’ta gerçekleştirildi

BALIKESİR İL GÜVENLİK KOORDİNASYON TOPLANTISI AYVALIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BALIKESİR 24.09.2020, 10:58
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Balıkesir İl Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Ayvalık’ta gerçekleştirildi

Balıkesir İl Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Vali Hasan Şıldak başkanlığında Ayvalık Vilayetler Evi Vali Galip Demirel Eğitim Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Şıldak’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İlçe Kaymakamları ve kaymakam adayları, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Sadun Özdemir, Erdek Sahil Güvenlik Komutanı Yzb. Bekir Kalyoncu ve İl Göç İdaresi Müdür V. Tolga Serbest katıldı.

Balıkesir’in güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği toplantıda; yapılması gereken çalışmalar, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü.

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