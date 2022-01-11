Balıkesir için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Balıkesir için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Değerlendirmede çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışının başlayacağı ve pazar gününe kadar kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan hava değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmayla birlikte mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşecek. Halen sağanak yağmur şeklinde devam etmekte olan yağışların, yarın (12.01.2022 Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Balıkesir’in kuzey ve batısında (Ege kıyıları hariç) akşam saatlerinden itibaren il genelinin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Balıkesir il merkezi için en düşük/en yüksek hava sıcaklıkları; Çarşamba 3/5, Perşembe -1/2, Cuma -2/5, Cumartesi -4/8, Pazar 0/7 derece olarak tahmin ediliyor. Yağışların batı (Edremit’in yüksek kesimleri, Gönen ve Balya) ilçelerinde kuvvetli poyraz ile birlikte yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.”