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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu tek liste ile yapıldı

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Ramazan Demir güven tazeleyerek bir dönem daha başkanlığa getirildi. İhlas Haber Ajansı’ndan Emrah Elmas, Ömer Kantarlıoğlu Yönetim Kuruluna, Suat Salgın Disiplin Kuruluna, Bekir Terzioğlu Yüksek İstişare Kuruluna, Hüdayi Demirhan ise Yönetim Kurulu Yedek listesine yapılan seçimler sonrasında girmeyi başardı.

BALIKESİR 20.03.2022, 15:56
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu tek liste ile yapıldı

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Ramazan Demir güven tazeleyerek bir dönem daha başkanlığa getirildi. İhlas Haber Ajansı’ndan Emrah Elmas, Ömer Kantarlıoğlu Yönetim Kuruluna, Suat Salgın Disiplin Kuruluna, Bekir Terzioğlu Yüksek İstişare Kuruluna, Hüdayi Demirhan ise Yönetim Kurulu Yedek listesine yapılan seçimler sonrasında girmeyi başardı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı’nın katılımıyla Avlu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Başkan Ramazan Demir güvenoyu alarak tekrar başkanlığa getirilirken, yönetimde bazı değişiklikler yapıldı.

Divan Kurulu’nun oluşturulmasıyla başlayan genel kurulda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı Divan Başkanlığına, Basın İlan Kurumu Balıkesir Müdürü Gökhan Eren ve Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Korkmaz katip üyeliklere oy birliğiyle seçildi. Saygı Duruyu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ramazan Demir başkanlığındaki yönetim faaliyet, denetim ve bilanço açısından oy birliğiyle ibra edildi. Yeni dönem bilançonun da oy birliğiyle kabul edildiği seçimlerde yönetim, denetim, disiplin ve yüksek istişare kuruluna üye seçimi ile Gazeteciler Federasyonu Delegelikleri oy birliğiyle seçildi.

Yapılan seçimlerin ardından Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: “Ramazan Demir, Hasan Hilmi Duyar, Doğan Alparslan, Hasan Cengiz Güneş, Cengiz Cesur, Ümit Babacan, Hilmi Aykut Konya, Metin Issızlar, Miraç Kaya, Emrah Elmas ve Ömer Kantarlıoğlu.

Denetim Kurulu: Rahmi Kireç, Emrah Çakmak, Umut Sözen.

Disiplin Kurulu: Atilla Kaya, Ümit Ulus, Suat Salgın.

Yüksek İstişare Kurulu: Ömür Bir, Mehmet Yarma, Sıtkı Şeremetli, S. Tanyol Kıpçak, Tarık Sürmelioğlu, Gökhan Eren, Taner Korkmaz, Semih Bolluk, Aziz Han, Gazi Baran, A. Hakan Atila, Alaattin Yay, Ahmet İmran, Macit Ermiş, Emrah Ayyıldız, Mücahit Küleri, Bekir Terzioğlu, Oya Uğral, Süleyman Özaydın, Kemmal Ayyıldız, Orhan Köken, Necati Uytan, Levent Uysal, İlhan Küçük.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığı görevinde bulunan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin önemine değindi. Kolaylı “Basınımızın bugün içinde bulunduğu zor koşulları hepimiz biliyor, bizzat yaşıyoruz. Zor çalışma koşullarından düşük gazete okuma oranına, ekonomik sıkıntılardan basın özgürlüğüne kadar geniş bir yelpazede yer alan bu sorunlarımızı, siz değerli meslektaşlarımızla dayanışma içinde çözme kararlılığındayız. Bu süreçte sizlerle omuz omuza yürümekten, sorunlarımıza birlikte çözüm üretmekten ve dayanışma içinde çalışmaktan büyük mutluluk duydum. Önümüzdeki dönemde de yılmadan ve her türlü zorluğa göğüs gererek birlikte mücadele edeceğimize inancım tamdır. Basının sorunlarının çözümü için yoğun çaba gösterdiğimiz uzun süreçte bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Demir’i ve siz değerli Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyelerini kutluyor, kongrenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına bir dönem daha seçilen Ramazan Demir yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin gelişen dünya şartlarına ayak uydurmak zorunda olduğunu ifade ederek, “Elbette birçok sıkıntımız, sorunumuz var. Bu sorunların neler olduğunu, nelerden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Bilmemize rağmen yıllar yılı can çekişiyor diye feryat edip işin kolayına kaçıyoruz. Kaçmak yerine sorunun çözümüne odaklanacağımıza birbirimizin tekerine çomak sokmak için elimizden geleni de ardımıza koymuyoruz. Yerel gazetelerimiz de kendine yeni bir hedef seçmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Resmi ilana dayalı gazeteciliğin önümüzdeki yıllarda ve gelecekte yerini farklı mecralara bırakabileceğini de söylemek istiyorum. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun için diyoruz ki; kendimizi yenilemek, dijital yayıncılığa önem vermek zorundayız. İnternetten yayın yapmak artık kaçınılmaz bir gerçektir. Yer ve zaman sınırlaması olmadan internetten ve akıllı telefonlardan fazlasını gerektirmeyen bir dünyada bilgiye ulaşmak böylesine kolay olunca, yazılı basın da yerini hızla yeni bir medya akımına bırakıyor. Bu dünyada sorumlu gazetecilik yapanlar; manipülasyondan uzak, elde edebildiği ölçüde doğru bilgiyi okuyucuya aktaran, meslek ilkelerine sadık kalan, hakikati arayan, meslek ilkelerinden kopmayan, hak ve halkı savunan, kalemini silah olarak görmeyen gazetecilerin ayakta kalacağına inanıyorum” dedi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin Genel Kurulunda İhlas Haber Ajansı’ndan 5 isim çeşitli görevlere seçildi.

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