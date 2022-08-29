‘Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması’ başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde şehrin güzelliklerini ortaya serecek fotoğrafların yarışacağı “Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması” düzenleniyor. 1-4 Eylül günleri arasında çekilen fotoğrafların yarışacağı yarışmanın başvuruları, 4 Eylül Pazar günü saat 12.00’ye kadar Balıkesir Kent Konseyi’nden yapılabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi, fotoğraf sanatının görsel gücünden yararlanılarak şehrin tanıtılması amacıyla; kültürel, tarihi ve doğal zenginliğin konu alınacağı ‘Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması’nı düzenliyor. 1 Eylül Perşembe günü saat 9.00’da başlayacak başvurular, Balıkesir Kent Konseyi’nde 9.00-17.00 saatleri arasında 4 Eylül Pazar günü saat 12.00’ye kadar devam edecek. Katılımcılar, belirtilen zaman aralığında kayıtlarını yaptırdıkları takdirde; 4 Eylül Pazar günü saat 23.00’e kadar çektikleri fotoğrafları, 5 Eylül Pazartesi günü saat 23.00’e kadar sisteme yükleyebilecekler.

Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacak olan ‘Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması’nda özneler; “Balıkesir’de yaban hayatı, doğal güzellikler, İda Madra Jeoparkı (Balıkesir), tarım, turizm ve Balıkesir’de yaşam” olarak belirlendi.

Fotoğrafların, 1-4 Eylül günleri arasında çekilmesinin zorunlu tutulduğu yarışma; dijital (sayısal) renkli veya siyah beyaz fotoğraf olarak tek bölümlü olarak düzenleniyor. Renkli veya siyah beyaz tüm fotoğrafların bir arada değerlendirileceği yarışmada drone fotoğrafları da kabul edilecek. Her katılımcı en fazla 4 eserle yarışmaya katılabilecek.

Yarışma ilgili detaylı bilgi ve şartnameye fotoğraf federasyonu sitesinden ulaşılabilecek.