Balıkesir esnaf teşkilatı Ahilik Haftası’nı kutladı

12-18 Eylül günlerinde kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği organizasyonuyla hafta içine yayılan bir dizi etkinlik ile kutlanıyor. Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret eden esnaf teşkilatı daha sonra mehter takımıyla yaptığı yürüyüşün ardından Şeyh Lütfullah Camii Meydanı’nda Ahilik Haftasını kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı gösterisiyle başlayan kutlama töreninde daha sonra Saygı Duruşundan bulunularak İstiklal Marşı okundu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle anarak, “Ahilik geleneğinin uzun yıllar boyunca yaşatılmasını diliyor, esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” dedi.

Erdem: “Ahilik kültüründen asla vazgeçmeyeceğiz”

Ahiliğin; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin yardım severliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzen olduğunu ifade eden Başkan Fehmi Erdem “Ahilik; ahlak, eğitim - bilim, teşkilatlanma, kalite - standart, üretici - tüketici ilişkisi, denetim ve bunun gibi, konularda yaşadığı dönemin toplumsal yapısını düzenlemiş ve yeterli olmuş bir sistemdir. Ahilik Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıkmış, Türklerin Anadolu’ da kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türk Esnaf ve Sanatkarları bugünde toplumsal barışın, Milli Birlik ve Beraberliğin sağlanmasında sorumluluğunu devam ettirmektedir. Milletler, tarihlerindeki köklü, sağlam kültürler ile geleceğe umutla bakarlar. Şanlı tarihimizdeki Ahilik Kültürü asla vazgeçemeyeceğimizi ve gelecek kuşaklara aktaracağımız bilinmelidir. Bugün el emeği, göz nuru, alın teri ile hayatta kalma mücadelesi veren Esnaf ve Sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor, bol kazançlı, bereketli, sağlık ve mutluluk dolu birlik ve beraberlik içerisinde geçirmelerini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Yılmaz: “Esnaf odalarımızla her zaman işbirliği içinde olduk”

20 ilçeden 85 oda temsilcini Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir’in en büyük STK’larından olan BESOB ve odalarını görmeyen, bağlantı kurmayan ve sizi anlamayanların şehre bir faydası mümkün değil. Bizde sürekli odalarımızla beraber işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. O iş birliğini pandemi döneminde gördük. Valisiyle, büyükşehriyle, kaymakamlarıyla, ilçe belediyeleriyle, oda başkanlarıyla her zaman tansiyonu birlikte kontrol edebilen bir yapı olduk. Şehirde görmediğimiz ulaşamadığımız müdahale edemediğimiz sorunlar çok aza indi, buda sizlerin duyarlılığı sayesinde oldu” diyerek esnafın Ahilik Haftası’nı kutladı.

Canbey: “Ahilik haftasını kutluyorum”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey,“Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın ev sahipliğinde şehrimizin kıymetli oda başkanları ile bir araya geldik. Bu program nezdinde esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum. Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” dedi.

Vali Şıldak: “Ahilik dirlik ve düzenin sağlanmasında temel taş olmuştur”

Ahilik kurumunun, toplumsal ve ekonomik hayatımızın temel ve vazgeçilmez unsurlarından, ticaret erbabı ve zanaatkar vatandaşların 13. yüzyıldan günümüz meslek odalarının kuruluşuna kadar geçen sürede meslek kuruluşu olmanın yanında ahlaklı nesillerin yetişmesinde de öncülük ettiğini ifade eden Vali Şıldak şunları söyledi:

“Anadolu’da ilk teşkilatlanmasının Ahi Evran önderliğinde Kırşehir, Eskişehir ve Ankara’da görülmüş olmasına rağmen kısa sürede tüm Anadolu ve Balkan şehirlerine yayılmıştır. Gelişen dönemde, esnaf örgütlenmesindeki kurumsal başarısı ve yaygınlığı ile sınırlı kalmamış, toplumun o günkü şartlarına uygun olarak sosyal, siyasal alanlardaki ihtiyaçlarına da hizmet etmiştir. Anadolu’da dirlik ve düzenin sağlanmasında, dayanışma ve yardımlaşmanın gelişmesinde, ticarette ahlak ve dürüstlüğün temel ilkeler haline gelmesinin temel taşı olmuştur. Ahilik Kurumunun ortaya koyduğu, sanatında ustalık ve ahlak bakımından dürüst, insana hizmette olgunluk ve erdem gibi değerler ile topluma faydalı bireylerin yetişmesine vesile olmuştur.”

Yılın ahisi, kalfası ve çırağı ödüllendirildi

Konuşmaların ardından halk oyunları sonrası Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağına plaket takdimi yapıldı.

2022 yılının çırağı Ahmet Faruk Harmanda’ya plaketini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yılın kalfası Şükran Çakan’a plaketini Ak Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Yılın Ahisi Kezban Varol’a plaketini Balıkesir Valisi Hasan Şıldan takdim etti. Yılın ahisi ahşap sanatkarı Kezban Varol Dursunbey’de yöresine özgü üretilen ‘Yatık’ı Vali Şıldak’a hediye etti.

Ahilik Haftası kutlamalarına Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural’ın yanı sıra 20 ilçeden gelen esnaf odaları başkanları katıldı.