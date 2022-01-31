Balıkesir Emniyeti üç günde aranan 50 kişiyi yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde son üç gündür genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda toplamda aranan 50 kişi yakalanırken 12 tabanca, 13 tüfek, 6 adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde son üç gündür genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda toplamda aranan 50 kişi yakalanırken 12 tabanca, 13 tüfek, 6 adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 50 kişiden 16’sının tutuklandığı çalışmada ayrıca ele geçirilen tabancalara ait 80 fişekle 6 kartuşa el konuldu.