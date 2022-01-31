Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 137 aranan şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde geçtiğimiz hafta yaptığı çalışmalarda 137 aranan şahıs yakaladı.

Yapılan çalışmalarda yakalanan 137 aranan şahsın 41’i tutuklanırken bu kişilerde çok sayıda ateşli silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları aramalarda 24 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 127 adet fişek, 20 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 48 adet kartuşla birlikte 3 adet kurusıkı tabanca ile kurusıkı tabancalara ait 40 adet fişek ele geçirdi.