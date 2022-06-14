Balıkesir, dünyanın önde gelen göstergebilimcilerini ağırlayacak

Balıkesir, 16-18 Haziran günleri arasında göstergebilim ve metin analizleri alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarını ağırlayacak. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı: Geleceğe Göstergebilimle Bakmak” başlığı altında yapılacak ve farklı alanların göstergebilim ile ilişkileri ele alınacak.

Balıkesir, 16-18 Haziran günleri arasında ‘Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı’na ev sahipliği yapacak. Çalıştay; Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği, Türkiye Göstergebilim Çevresi Uluslararası Semiyotik Araştırmaları Derneği, Seul’de kurulu Asya Semiyotik Araştırmaları Derneği, Balıkesir Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi ortaklığında Balıkesir Üniversitesi iş birliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Pek çok alanda araştırma ve inceleme metodu olarak kullanılıyor

İşaretlerin üretilmesi ve yorumlanmasında veya anlamlandırma ile tefsir süreçlerinde yer alan tüm etkenlerin sistematik bir şekilde incelenmesine dayalı bir bilim olan Göstergebilim, yeni bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilimin yöntem, terminoloji ve verileri; edebiyat araştırmaları, kültür araştırmaları, iletişim, radyo-televizyon, mimari, etnoloji, pazarlama, etnografya, folklor, arkeoloji, antropoloji, grafik tasarım, güzel sanatların her kolu, felsefe, ilahiyat, dilbilim, filoloji, hatta matematik vb. pek çok alanda bir araştırma ve inceleme metodu olarak kullanılıyor.

Türkçe, İngilizce, Fransızca sunumlar

“Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı: Geleceğe Göstergebilimle Bakmak” başlığı altında yapılacak Çalıştayda, farklı alanların göstergebilim ile ilişkileri ele alınacak. Göstergebilim alanında dünyada yapılan araştırmaları ortaya koymak, bu alanda çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek, bilgi alışverişinde bulunmak, göstergelerin gelecekteki rolünü tartışmak, iş birlikleri geliştirmek gibi hedeflerle düzenlenen Çalıştaya, göstergebilim ve metin analizleri alanında dünyanın önde gelen bilim adamları katılacak.

Türkçe, İngilizce ve Fransızca sunumların yapılacağı Çalıştaya, yurtdışından davetli olarak katılacak olan bilim insanları şöyle;

Prof. Dr. Anne Beyaert-Geslin, Bordeaux Montaigne Üniversitesi (Fransa), Prof. Dr. Denis Bertrand, Vincennes Saint-Denis Paris 8 Üniversitesi (Fransa), Prof. Dr. Farouk Seif, Seattle Antioch Üniversitesi (ABD), Prof. Dr. Jacques Fontanille, Limoges Üniversitesi (Fransa), Prof. Dr. Jose Maria Pas Gago, Coruna Üniversitesi (İspanya), Prof. Dr. Maria Giulia Dondero, Liége Üniversitesi (Belçika), Prof. Dr. Massimo Leone, Turin Üniversitesi (İtalya) ve Prof. Dr. Sung Do Kim, Kore Üniversitesi (Güney Kore) Söz konusu âlimler aynı zamanda; edebî, siyasî, diplomatik, dinî ve estetik metin analizleri alanında dünyanın en önemli dergilerinin baş editörlüklerini ya da edebî metin analizleri ile ilgili laboratuvar ve enstitülerin yöneticiliklerini yapıyor.

Tüm bu isimlerin yanı sıra çalıştayda Türkiye’den 63, yurt dışından ise 15 ayrı bilim insanı katılımcı olarak yer alacak.