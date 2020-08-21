Balıkesir Dsi Spor Kulübüne Gençlik Aşısı
BALIKESİR DSİ SPOR KULÜBÜNDE, PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KONGRESİ YAPILDI. DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGREDE FEYZULLAH KADIRHAN BALIKESİR 19. DSİ SPOR BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.
Balıkesir DSİ Spor kulübünde, pandemi nedeniyle ertelenen Seçimli Olağan Genel Kongresi yapıldı. DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen kongrede Feyzullah Kadırhan Balıkesir 19. DSİ Spor başkanlığına seçildi.
Önceki dönem Kulüp Başkanı Rahmi Şahin kongrede yaptığı konuşma da, yönetim süresince yapılanları özetleyerek, DSİ Spor Kulübünün Balıkesir için önemini vurguladı. Şahin; “DSİ Spor sivil toplum kuruluş yönü ile geleceğimiz olan gençleri sporun içinde tutarak kötü alışkanlıklardan uzak tutarak topluma faydalı bireyler olması konusunda çalışmaktadır” dedi.
Yönetimin ibrası sonucunda gerçekleşen seçim sonucunda Bölge Müdür Yardımcısı Feyzullah Kadırhan’a ait liste 19. DSİ Spor Yönetimi olarak görev almayı başardı. Başkanlığa seçile Feyzullah Kadırhan’ın seçim sonrası konuşmasında tesisleşme vurgusunun yanı sıra büyüklerimizin emaneti olan kulüp kültürünün devam ettirilmesi ile gençlerin topluma kazandırılması, spor kültürünün kazandırılarak bilimsel başarının destekleneceği spor disiplinin kazandırılacağı değerler eğitiminin faaliyetlerinin odağında olacağını belirtti.
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