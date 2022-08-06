Balıkesir Devlet Hastanesi’nin projesi onaylandı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan Balıkesir Devlet Hastanesi’nin projesi Sağlık Bakanlığı’nca onaylandı. 400 yataklı olacak şekilde projesi hazırlanan Devlet Hastanesi’nin yıkım ve yapım ihalesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Atatürk Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından yıkılarak tekrar yapım kararı alınan Balıkesir Devlet Hastanesi’nde çalışmalar başlıyor. 35 bin 429 metrekarelik alanda yeniden inşa edilecek Devlet Hastanesi 2 kat bodrum, zemin artı 8 kat olacak.

Balıkesir Devlet Hastanesi’nin projesinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından yıkım için ihale düzenlenecek. Aynı zamanda yeni binanın yapım ihalesinin de gerçekleştirileceği Balıkesir Devlet Hastanesi yeni yüzüyle Balıkesirli’lerin hizmetinde olacak.

400 yataklı olacak Balıkesir Devlet Hastanesi’nde 108 adet çift kişilik, 84 adet tek kişilik yatak yer alacak. Hastanede 88 yoğun bakım yatağı, 13 ameliyathane, 82 poliklinik, 789 araçlık otopark, 28 yataklı palyatif yoğun bakım, 5 yatak ve 6 box kemoterapi ünitesi, 10 yataklı diyaliz ünitesi, 20 box fizik tedavi ünitesi yer alacak.