Balıkesir deprem bölgesine yardım oldu yağdı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, deprem bölgesinde 10 günde toplam 5 saatlik uyku ile çalışırken Balıkesir’in kurum ve kuruluşları, vatandaşları deprem bölgesinin yaralarını sarmak için yardım olup yağdı.

İçişleri Bakanlığı’nca, deprem bölgesi Osmaniye İli’ne koordinatör olarak görevlendirilen ve Balıkesir’e yeni dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ayağının tozuyla Afet Lojistik Merkezi’ne giderek incelemelerde bulundu. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Kızılay ve gönüllüler ile beraber işbirliği içerisinde oluşturulan Afet Lojistik Merkezi’ndeki tıbbi malzeme noktası ve ücretsiz alışveriş noktalarında bugüne kadar yaklaşık 10 bin 500 depremzedenin azda olsa yaralarına merhem olundu. Deprem bölgesine 613 personel, 300 iş makinesi ve teknik araç ile yardımseverler sayesinde 600’den fazla sosyal yardım TIR’ı ulaştıran Balıkesir, Afet Lojistik Merkezi sayesinde Balıkesir’den deprem bölgesine daha koordineli bir şekilde yardım malzemelerinin sevkiyatını gerçekleştiriyor.

Afet Lojistik Merkezi’ndeki tıbbi malzeme ve ücretsiz alışveriş merkezinde; erkek giyim, kadın giyim, çocuk giyim, oyuncak, ayakkabı, gıda ve tıbbi malzemelerin bulunduğu noktalar bulunuyor.

10 günde 5 saat uyku ile çalıştılar

Yaklaşık 10 gün boyunca Osmaniye bölgesinde toplam 5 saatlik uyku ile görev yapan Başkan Yücel Yılmaz, Afet Lojistik Merkezi’nde kısa bir açıklama yaptı.

Başkan Yılmaz, “Valimiz Hasan Şıldak ile beraber Osmaniye bölgesinde görevlendirilmemizin ardından Balıkesir’den bölgeye gelen ekiplerimizle beraber canları kurtarmak ve yaraları sarmak için canla başla çalıştık. Bölgedeki ihtiyaçlar tespit edildikçe 24 saat irtibat halinde olduğumuz Balıkesir’deki çalışma arkadaşlarımız, gerekli tüm iş makinesi, gıda, giyim gibi malzemeleri bölgeye ulaştırdılar. Eski alışveriş merkezini gönüllü kardeşlerimizle beraber Afet Lojistik Merkezi’ne dönüştürülmüş burada yapılan işi görünce çok gururlandım ve mutlu oldum. Valimiz bölgede kaldı bende kısa bir süre sonra tekrar bölgeye intikal edeceğim. Allah’ın izni ile tüm yaraları inşallah hep beraber saracağız” dedi.