Balıkesir, deprem bölgesinde ayak basmadık yer bırakmadı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği, yardım malzemeleriyle dolu 500 TIR’ı, 500 personeli, 300 teknik aracı ile deprem bölgesinde ayak basmadık yer bırakmadı. Aşevi tırında günlük 15 bin sıcak yemek çıkaran Büyükşehir, her gün 75 bin adet sandviç ve 50 bin adet ekmeğin bölgeye sevkiyatını gerçekleştiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için ilk günden bugüne kadar seferber oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından Osmaniye İline koordinatör olarak görevlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberinde götürdüğü Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında büyük rol aldı. 6 Şubat’tan bu yana Osmaniye’de çalışan Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği, Cuma günü öğle saatlerinde arama-kurtarma faaliyetlerine katılmak için Adıyaman’a hakaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yasin Sağay, Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi’nde (BAKOM) bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın koordinasyonunda pazartesi gününden bu yana şehir olarak afet bölgesinde seferber olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay, “Yaşadığımız bu zorlu günlerde Balıkesir, 20 ilçesi sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile 1 milyon 250 bin vatandaşıyla Kuvayi Milli şehri olduğunu bir kez daha ispat etti. Birlik ve beraberlik içinde içerisinde bu zor günleri hep beraber atlatacağımıza canı gönülden inanıyorum.”

Büyükşehrin iş gücü genişliyor

Depremin yaşandığı ilk günden bu güne kadar görevli sayısı 500’e, teleskopik yükleyici, 5 tonluk kepçe, paletli kepçe, kazıcı yükleyici, kamyon, kamyonet, ekskavatör ve vinçten oluşan iş makineleri, otobüs, minibüs, cenaze nakil aracı, mobil çay aracı, mobil wc-duş, aşevi tırı, karavan, vetbülans ve arazi aracı gibi sosyal yardım araç desteği sayısı ise 300’e, yardım malzemeleriyle dolu TIR sayısı ise 500’e ulaştı. Osmaniye Bölgesi’nde çalışmalarının bir yandan sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Mersin, Gaziantep ve Adıyaman’a da iş gücünü genişletti.

Balıkesir’den gönül köprüsü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi temin ettiği ve vatandaşların destekleriyle toplanan kıyafet, battaniye, ısıtıcı, ayakkabı, bebek bezi, gıda malzemesi gibi yardımlar her gün düzenli olarak ayrıştırıldıktan sonra paketlenerek deprem bölgesine gönderiliyor. Ayrıca pazartesi gününden bu yana düzenli olarak TIR’lar ile her gün 75 bin adet sandviç ve günlük 50 bin ekmek bölgeye gönderiliyor. Bölgedeki aşevi TIR’ın da ise günlük 15 bin sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

100’lerce teknik malzeme bölgede

16 takım hilti, 2 takım hidrolik ayrıcı kesici takım, 23 adet jenaratör, 2 adet ışık kulesi, 1 adet trafo, makaralı kablo, demir kesme makası, demir testere takımı, 14 adet seyyar led aydınlatma, çelik halat, fener, gibi teknik malzemelerden oluşan 42 kalem yardım malzemesi deprem bölgesinde ekipler tarafından kullanılıyor.

‘ATEŞ’ yürek ısıtmak için çalışıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremin yaralarını sarmak için Osmaniye İli’nde görev alan Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği’nin uluslararası tescilli arama kurtarma köpeği Ateş isimli labrador cinsi köpek, enkaz altında yürekleri ısıtacak bir haber vermek için çalışıyor. Ateş, arama kurtarma ekiplerinin işini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Yıldız Arama Kurtarma Ekibi, görüntüleme, dinleme cihazları ve arama kurtarma köpeği Ateş ile birlikte yapılan çalışmalarla 2’si canlı 46 vatandaşın enkaz altında yerini tespit etti.

Perşembe günü akşam Osmaniye’de 8 katlı Metin Tamer Sitesi’nin 5. kat seviyesindeki 25 yaşındaki Murat Babaoğlu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tespit edilerek derin bir noktadan sağ olarak çıkarıldı.

Vetbulans hayat kurtarıyor

Enkaz altından çıkan hayvanların tedavisi için bölgeye tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS, 1 veteriner, 1 veteriner yardımcısı, 2 yardımcı elaman ile 2 ton mama gönderildi. Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan 5 kedi, veteriner ekiplerimiz tarafından müdahale edilerek yeniden hayata döndürüldü. Yaralı hayvanlara müdahalenin yanı sıra sokaktaki canlar için de beslenme odaklarına mama desteği sağlıyor.