Balıkesir Demokrasi Nöbetinde buluştu

Balıkesir’de 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde vatandaşlar Milli İrade Meydanı’nda demokrasi nöbetinde buluştu.

Balıkesir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik önündeki Milli İrade Meydanı’nda anma etkinliği düzenlendi. Milli İrade Meydanı’nda yüzlerce kişi koronavirüs tedbirlerine uyarak ellerinde Türk Bayraklarıyla bir araya gelerek başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri andı.

Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen Demokrasi Nöbeti öncesinde alan belediye ekiplerince dezenfekte edilirken, alana gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Demokrasi Nöbetinde Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde gönüllü olarak yer alan gençlerin şiirler okunduğu gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev ekranda canlı olarak yayınlandı. Protokol konuşmalarının da yapıldığı gecede dualar edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:

“Çocuklarınızın aklının satın alınmasına izin vermeyin”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Demokrasi Nöbetinde yaptığı konuşmada hainliğin tanımını yaptı. Yılmaz, “15 Temmuz nasıl yaşandı, neden yaşandı, hain kim demektir bunun altını iyice açmak lazım. Hainler arkanızdan hep iş çevirirler, hainler kendilerini belli etmezler, gizli gizli yaparlar, fitne sokarlar, arkadan dolaşırlar. Onlar mertçe karşınıza çıkamadıkları için sizinle göğüs göğüse herhangi bir şekilde savaşamadıkları, seçime giremedikleri için arkadaş dolaşırlar ve plan yaparlar bunu da gizli yaparlar. Ve doğru düzgün giden işlerin hepsini baltalamaya çalışırlar, dışarıdan hareket yaparlar. Bunu 40 yıl boyunca planlayıp; aklını satın aldıkları, vicdanını satın aldıkları insanlarla kendilerine inandırarak devletin çeşitli kademelerinde farklı noktalara gelerek, bir parti kurup, biz bu ülkeyi yönetmek istiyoruz ve istediğimiz gibi yönetmek istiyoruz demek yerine arkadan haince ele geçirmeye çalışıp dış güçler dedikleri kendilerini baştan beri yöneten, finans sağlayan, akil veren, lojistiğini sağlayan insanlarla beraber bu milleti çaktırmadan ele geçirip, yönetip biz milliyiz demeye çalışan insanlardır bunlar. Allah bize emrinde çalışmaktan gurur duyduğum Cumhurbaşkanımız gibi bir lider nasip etmiş. Bunların 40 yıllık oyununu bozmayı ve milletini karşılıksız biri şekilde “bunlara karşı durup, bunlar antidemokratik bir şey yapıyor, demokrasinize sahip çıkın” dediğinde vatandaş hangi siyasi parti görüşünde olursa olsun liderine, seçilen cumhurbaşkanına inanarak dışarıya çıktı ve bu hain darbe girişimini engelledi. Şimdi hepimize görev düşüyor; çocuklarımız için görev düşüyor. Bakın yap yapma engeli koyan, her şey siyasidir ve dışarıdan etkilenerek yapılır. O nedenle çocuklarınızın aklını satın alacak şeyler için çocuklarınıza fırsat vermeyin” diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak:

“15 Temmuz devletimizi ve milletimizi tarih sahnesinden silmeye yönelik bir operasyondur”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise Demokrasi Nöbetinde yaptığı konuşmada, “Başta 15 Temmuz 2016’da, o hain girişimin yaşandığı darbe girişiminin gerçekleştirildiği ve tarihimize kara bir leke olarak not düştüğümüz o gece şehadete yürüyen bütün aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha anıyorum. 15 Temmuz nedir? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında çok güzel bir şekilde her zaman olduğu gibi hepimizi duygulandıran bir ölçü içerisinde o gecenin anlamını idrak etmemiz için her zaman ifade ettiği gibi anlattı. Ben şunu söylemek istiyorum; 15 Temmuz’un ne olduğu konusundaki derin anlamları hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün bireylerin özümsemesi, benliğinde hissetmesi, adeta hafızasına kazıması ve gelecek nesillere bu şekilde intikal ettirmesi gerekir. 15 Temmuz bir darbe girişimi değildir, klasik bir askeri kalkışma değildir. 15 Temmuz devletimizi ve milletimizi yok etmeye, tarih sahnesinden dünya üzerinden silmeye yönelik planlı bir operasyondur, bir projedir. 15 Temmuz bir dini örgütün, dini kisve altında insanlarımızın inancına, ibadetine, her türlü dünyevi ve uhrevi maneviyatına kast eden, milletimizi bölen, bir gençliği yok eden hainden de öte tarifsiz insanlık dışında apayrı bir hadisedir” ifadelerini kullandı.

Milli İrade Meydanında düzenlene Demokrasi Nöbetine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, protokol üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.