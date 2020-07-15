banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Altın bir haftanın zirvesini gördü
Altın bir haftanın zirvesini gördü
Ruslar Türkiye’ye uçak bileti bulmaya çalışıyor!
Ruslar Türkiye’ye uçak bileti bulmaya çalışıyor!
Beşiktaş, Fenerbahçe mesaisine başladı
Beşiktaş, Fenerbahçe mesaisine başladı
İBB COVID-19’un İstanbul turizmine yansımalarının boyutunu açıkladı
İBB COVID-19’un İstanbul turizmine yansımalarının boyutunu açıkladı

Balıkesir Demokrasi Nöbetinde buluştu

BALIKESİR’DE 15 TEMMUZ 2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMEK İSTENEN HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN DÖRDÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE VATANDAŞLAR MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA DEMOKRASİ NÖBETİNDE BULUŞTU.

BALIKESİR 15.07.2020, 23:49
7
Balıkesir Demokrasi Nöbetinde buluştu

Balıkesir’de 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde vatandaşlar Milli İrade Meydanı’nda demokrasi nöbetinde buluştu.

Balıkesir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik önündeki Milli İrade Meydanı’nda anma etkinliği düzenlendi. Milli İrade Meydanı’nda yüzlerce kişi koronavirüs tedbirlerine uyarak ellerinde Türk Bayraklarıyla bir araya gelerek başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri andı.

Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen Demokrasi Nöbeti öncesinde alan belediye ekiplerince dezenfekte edilirken, alana gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Demokrasi Nöbetinde Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde gönüllü olarak yer alan gençlerin şiirler okunduğu gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev ekranda canlı olarak yayınlandı. Protokol konuşmalarının da yapıldığı gecede dualar edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:

“Çocuklarınızın aklının satın alınmasına izin vermeyin”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Demokrasi Nöbetinde yaptığı konuşmada hainliğin tanımını yaptı. Yılmaz, “15 Temmuz nasıl yaşandı, neden yaşandı, hain kim demektir bunun altını iyice açmak lazım. Hainler arkanızdan hep iş çevirirler, hainler kendilerini belli etmezler, gizli gizli yaparlar, fitne sokarlar, arkadan dolaşırlar. Onlar mertçe karşınıza çıkamadıkları için sizinle göğüs göğüse herhangi bir şekilde savaşamadıkları, seçime giremedikleri için arkadaş dolaşırlar ve plan yaparlar bunu da gizli yaparlar. Ve doğru düzgün giden işlerin hepsini baltalamaya çalışırlar, dışarıdan hareket yaparlar. Bunu 40 yıl boyunca planlayıp; aklını satın aldıkları, vicdanını satın aldıkları insanlarla kendilerine inandırarak devletin çeşitli kademelerinde farklı noktalara gelerek, bir parti kurup, biz bu ülkeyi yönetmek istiyoruz ve istediğimiz gibi yönetmek istiyoruz demek yerine arkadan haince ele geçirmeye çalışıp dış güçler dedikleri kendilerini baştan beri yöneten, finans sağlayan, akil veren, lojistiğini sağlayan insanlarla beraber bu milleti çaktırmadan ele geçirip, yönetip biz milliyiz demeye çalışan insanlardır bunlar. Allah bize emrinde çalışmaktan gurur duyduğum Cumhurbaşkanımız gibi bir lider nasip etmiş. Bunların 40 yıllık oyununu bozmayı ve milletini karşılıksız biri şekilde “bunlara karşı durup, bunlar antidemokratik bir şey yapıyor, demokrasinize sahip çıkın” dediğinde vatandaş hangi siyasi parti görüşünde olursa olsun liderine, seçilen cumhurbaşkanına inanarak dışarıya çıktı ve bu hain darbe girişimini engelledi. Şimdi hepimize görev düşüyor; çocuklarımız için görev düşüyor. Bakın yap yapma engeli koyan, her şey siyasidir ve dışarıdan etkilenerek yapılır. O nedenle çocuklarınızın aklını satın alacak şeyler için çocuklarınıza fırsat vermeyin” diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak:

“15 Temmuz devletimizi ve milletimizi tarih sahnesinden silmeye yönelik bir operasyondur”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise Demokrasi Nöbetinde yaptığı konuşmada, “Başta 15 Temmuz 2016’da, o hain girişimin yaşandığı darbe girişiminin gerçekleştirildiği ve tarihimize kara bir leke olarak not düştüğümüz o gece şehadete yürüyen bütün aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha anıyorum. 15 Temmuz nedir? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında çok güzel bir şekilde her zaman olduğu gibi hepimizi duygulandıran bir ölçü içerisinde o gecenin anlamını idrak etmemiz için her zaman ifade ettiği gibi anlattı. Ben şunu söylemek istiyorum; 15 Temmuz’un ne olduğu konusundaki derin anlamları hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün bireylerin özümsemesi, benliğinde hissetmesi, adeta hafızasına kazıması ve gelecek nesillere bu şekilde intikal ettirmesi gerekir. 15 Temmuz bir darbe girişimi değildir, klasik bir askeri kalkışma değildir. 15 Temmuz devletimizi ve milletimizi yok etmeye, tarih sahnesinden dünya üzerinden silmeye yönelik planlı bir operasyondur, bir projedir. 15 Temmuz bir dini örgütün, dini kisve altında insanlarımızın inancına, ibadetine, her türlü dünyevi ve uhrevi maneviyatına kast eden, milletimizi bölen, bir gençliği yok eden hainden de öte tarifsiz insanlık dışında apayrı bir hadisedir” ifadelerini kullandı.

Milli İrade Meydanında düzenlene Demokrasi Nöbetine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, protokol üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yorumlar (0)
banner378
19°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 16 Temmuz 2020
İmsak 03:44
Güneş 05:38
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:42
Yatsı 22:27