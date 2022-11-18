Balıkesir Büyükşehir’e 3 yeni daire başkanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 21 olan Daire Başkanlığı, 24’e yükseldi. Şehrin geniş coğrafyasında Büyükşehir’in etki alanını artırmak için kurulan 3 Daire Başkanlığının; biri Merkez, biri Bandırma biri de Edremit’te kuruldu.

Balıkesir’in her karış toprağına hizmet ve yatırım ulaştırabilmek için gece gündüz çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; vatandaşlara daha ulaşılabilir, hızlı, kaliteli ve etkin bir hizmet verebilmek amacıyla 3 yeni Daire Başkanlığı kurdu. Mevcut 21 Daire Başkanlığına ek olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Meclisi 2. Birleşiminde gündeme gelerek kabul edilen; Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Tesisler Dairesi Başkanlıklarına görevlendirmeler, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla gerçekleştirildi. İmar Dairesi Başkanlığı’nda Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü görevini yürüten Koray Karabulut, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına getirildi. Kent Estetiği Dairesi Başkanı Koray Başa, Bandırma’da kurulan İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığında Kentsel Tasarım Şube Müdürü Mehmet Bora Dönmez, Kent Estetiği Dairesi Başkanı oldu. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığında Yeşil Alan Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Vurmaz da Edremit’te kurulan Tesisler Dairesi Başkanlığına görevlendirildi.