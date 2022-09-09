Balıkesir Büyükşehirden üreticiye 3 bin kovan desteği

Büyükşehir Belediyesi, bal üreticilerine kovan desteği vermeyi sürdürüyor. 3 Bin kovanın üreticilere teslim edildiği törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsalda refahı büyütecek adımları attıklarını söyleyerek “Yaşadığımız bu coğrafyanın bizlere sunduğu nimetlerin değerini biliyoruz.” dedi.

Balıkesir’de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik proje ve yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ayrıca üreticilerin alternatif gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılından bu yana arı üreticilerine 5 milyondan fazla destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Karesi İlçesi, Kabakdere Mahallesi’nde bulunan Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri’nde, 3 bin kovanı Karesi, Altıeylül, Balya ve Sındırgılı üreticilere teslim etti. Kırsalda refahı büyütmek için üreten ve bu bereketli toprakların kıymetini bilen üreticilerle omuz omuza çalıştıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Yaşadığımız bu coğrafyanın bizlere sunduğu nimetlerin değerini biliyoruz.” dedi.

Üreticilerimizin yanındayız

Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal ve hayvancılık alanında verdiği desteklerden bahseden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Biz Balıkesir olarak bir aileyiz. Büyükşehir burada büyük bir şemsiye ve bu şemsiyenin altında birçok yapımız var. Bizim gayemiz üreticilerimizin maliyetlerini azaltmak. Bunun için tohumdan fide dağıtımına, malzeme desteklerinden küçükbaş desteğine kadar her alanda üreticilerimizin yanında oluyoruz.” dedi.

‘Başarılı sonuçlar alıyoruz’

Zeytin üreticilerinin maliyetlerini azaltmak için Büyükşehir olarak malzeme desteği vermeye başlayacaklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Ben hem hükümetimize hem de kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçek uyum, amacımızın aynı olmasından geliyor. Amacımız tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin gelirlerini artırmak, onlara ‘Allah bereket versin’ dedirtebilmek. Büyükşehir olarak 20 ilçemizde farklı işler yapıyoruz, gözle görülür sonuçlar almaya da başladık.” açıklamasında bulundu.

‘Maliyetlerinizi azaltacak, bereketinizi artıracağız’

Balıkesir’i Türkiye’nin en nitelikli, tağşişsizi kaliteli balını üreten şehir haline getirmek için gayret ettiklerini belirten Başkan Yılmaz “Bu süreci hep beraber yürüteceğiz. Amacımız maliyetlerinizi azaltmak, bereketinizi artırmak. Balıkesir balın en iyisini üretir dedirtecek bir altyapıyı hazırlayacağız. Bu doğrultuda Avlu Yaşam Merkezi’nde Bal Evi açıyoruz, Kaz Dağları’nın eteklerine Bal Ormanı yapıyoruz.” dedi.

‘Bu coğrafyanın değerini biliyoruz’

Kırsalda refahı büyütmek için üreten ve bu bereketli toprakların kıymetini bilen üreticilerle omuz omuza çalıştıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Yaşadığımız bu coğrafyanın bizlere sunduğu nimetlerin değerini biliyor, bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Üreticimizin üretmeye devam etmesini ve alın terinin karşılığını alabilmesini sağlamak bizim için çok önemli.” dedi.

Törene; Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, siyasi partilerin temsilcileri ve üreticiler katıldı.