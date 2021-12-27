Balıkesir Büyükşehir’den fahiş fiyat denetimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ve Altıeylül Zabıta ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi başlattı. Tüketici haklarını korumak adına denetimleri sürdürecek olan Büyükşehir, fahiş fiyat artışı ve etiket ile kasa arasındaki farka geçit vermeyecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüketici haklarını korumak adına zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi başlattı. 6502 Sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” kapsamında; Altıeylül ve Karesi ilçelerinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bölgelerde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış-satış fiyatları üzerinden karı ile etiket fiyatlarının ödeme noktalarında da eşleşip eşleşmediği kontrol edildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Altıeylül ve Karesi Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan alanlarda da ilçe belediyelerinin zabıta ekipleriyle birlikte denetimlere katıldı. Denetimlerde; reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanacak. Ayrıca etiketsiz ürün satışının da önüne geçilecek. Fiyat denetiminin yanı sıra, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen koşulları da denetleyen ekipler, denetimlerine devam edecek.

Son zamanlarda fahiş fiyat artışlarından dolayı vatandaşlardan çok sayıda şikâyet geldiğini belirten Kadir Taştepe “Hem Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak hem de Karesi ve Altıeylül Zabıta Müdürlükleri olarak şehrimizde bulunan 5 büyük market ve yerel marketlerin tamamında fiyat etiketleri konusunda denetlemeler yapıyoruz. Yaptığımız denetimlerde gördüğümüz aksaklıkları tutanak tutarak gerekli birimlere bildiriyoruz.” açıklamasında bulundu.