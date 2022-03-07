Balıkesir Büyükşehir’den çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin iklim değişikliğine karşı dirençli hale gelmesi amacıyla önceliğini kemikleşmiş sorunların çözümüne verdi. Şehrin en büyük çevre sorunlarından olan; vahşi depolama, çöp bertarafı ve derelerde ıslah çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, tıbbi atıklardan kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla da 2021 yılında bin 383 ton tıbbi atık sterilize ederek bertarafını sağladı.

Balıkesir’i sadece bugünlere değil, yarınlara hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, şehrin iklim değişikliğine dirençli bir hale gelmesi için dört koldan çalışmalarını gerçekleştiriyor. 2030 yılına kadar sera gazı salımını yüzde 40 düşürmek ve 2050’ye kadar karbonsuz bir kent oluşturmak amacıyla dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi olan ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni, Belediye Meclis kararıyla imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, göreve geldiği günden bu yana dirençli bir şehir oluşturabilmek amacıyla kemikleşmiş sorunlardan başlayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre sorunlarıyla dört koldan mücadele

Bir yandan Körfez bölgesindeki derelerde bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik çalışmasını yaparak kirliliğe sebep olan faktörleri ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da ilçelerde vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak ıslah çalışmalarını devam ettiriyor. Vahşi depolamanın önüne geçmek amacıyla ilçelerde Katı Atık Aktarma İstasyon sayılarını artıran Büyükşehir Belediyesi, buralardan taşıdığı çöpleri Merkezde bulunan Katı Atık Entegre Tesisi’nde bertaraf ederek ortaya çıkan metan gazından da elektrik enerjisi üretiyor, böylelikle metan gazının çevreye salınımının önüne geçiliyor.

Sağlık kuruluşları ve eczanelerden atık ilaçlar toplanıyor

Sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok paydaşla birlikte strateji planlarını hazırlayan Büyükşehir Belediyesi; daha yaşanabilir, insana ve çevreye duyarlı bir şehir inşa etme gayretiyle çalışmalarına yön veriyor. Süresi geçen ve kullanılmayan ilaçların, evsel atıkların içine atılması veya kanalizasyon sistemine dökülerek insan ve çevre sağlığı açısından geri dönülmez zararlara neden olmasının önüne geçmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Sıfır Atık Projesi”ne destek olarak “Atık İlaçların Toplanması Projesi”ni devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de yer alan tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile 20 ilçede 456 eczanede atık ilaçları topluyor. Revirler ile talepte bulunan diyaliz hastalarından kaynaklanan tıbbi atıkları da toplayan Büyükşehir Belediyesi işlemlerini, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde lisanslı araçlarla gerçekleştiriyor.

2021’de bin 383 ton tıbbi atık sterilize edildi

Sağlıklı çevre, kaliteli yaşam hedefiyle tıbbi atık yönetimi faaliyetlerini etkin bir şekilde devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıklardan kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önüne geçmek adına hassasiyetle çalışmalarını sürdürerek Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde 2021 yılında bin 383 ton tıbbi atık sterilize edip, bertarafını sağladı.