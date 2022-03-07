banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!

Balıkesir Büyükşehir’den çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin iklim değişikliğine karşı dirençli hale gelmesi amacıyla önceliğini kemikleşmiş sorunların çözümüne verdi. Şehrin en büyük çevre sorunlarından olan; vahşi depolama, çöp bertarafı ve derelerde ıslah çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, tıbbi atıklardan kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla da 2021 yılında bin 383 ton tıbbi atık sterilize ederek bertarafını sağladı.

BALIKESİR 07.03.2022, 14:22
Balıkesir Büyükşehir’den çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin iklim değişikliğine karşı dirençli hale gelmesi amacıyla önceliğini kemikleşmiş sorunların çözümüne verdi. Şehrin en büyük çevre sorunlarından olan; vahşi depolama, çöp bertarafı ve derelerde ıslah çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, tıbbi atıklardan kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla da 2021 yılında bin 383 ton tıbbi atık sterilize ederek bertarafını sağladı.

Balıkesir’i sadece bugünlere değil, yarınlara hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, şehrin iklim değişikliğine dirençli bir hale gelmesi için dört koldan çalışmalarını gerçekleştiriyor. 2030 yılına kadar sera gazı salımını yüzde 40 düşürmek ve 2050’ye kadar karbonsuz bir kent oluşturmak amacıyla dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi olan ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni, Belediye Meclis kararıyla imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, göreve geldiği günden bu yana dirençli bir şehir oluşturabilmek amacıyla kemikleşmiş sorunlardan başlayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre sorunlarıyla dört koldan mücadele

Bir yandan Körfez bölgesindeki derelerde bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik çalışmasını yaparak kirliliğe sebep olan faktörleri ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da ilçelerde vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak ıslah çalışmalarını devam ettiriyor. Vahşi depolamanın önüne geçmek amacıyla ilçelerde Katı Atık Aktarma İstasyon sayılarını artıran Büyükşehir Belediyesi, buralardan taşıdığı çöpleri Merkezde bulunan Katı Atık Entegre Tesisi’nde bertaraf ederek ortaya çıkan metan gazından da elektrik enerjisi üretiyor, böylelikle metan gazının çevreye salınımının önüne geçiliyor.

Sağlık kuruluşları ve eczanelerden atık ilaçlar toplanıyor

Sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok paydaşla birlikte strateji planlarını hazırlayan Büyükşehir Belediyesi; daha yaşanabilir, insana ve çevreye duyarlı bir şehir inşa etme gayretiyle çalışmalarına yön veriyor. Süresi geçen ve kullanılmayan ilaçların, evsel atıkların içine atılması veya kanalizasyon sistemine dökülerek insan ve çevre sağlığı açısından geri dönülmez zararlara neden olmasının önüne geçmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Sıfır Atık Projesi”ne destek olarak “Atık İlaçların Toplanması Projesi”ni devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de yer alan tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile 20 ilçede 456 eczanede atık ilaçları topluyor. Revirler ile talepte bulunan diyaliz hastalarından kaynaklanan tıbbi atıkları da toplayan Büyükşehir Belediyesi işlemlerini, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde lisanslı araçlarla gerçekleştiriyor.

2021’de bin 383 ton tıbbi atık sterilize edildi

Sağlıklı çevre, kaliteli yaşam hedefiyle tıbbi atık yönetimi faaliyetlerini etkin bir şekilde devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıklardan kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önüne geçmek adına hassasiyetle çalışmalarını sürdürerek Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde 2021 yılında bin 383 ton tıbbi atık sterilize edip, bertarafını sağladı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18